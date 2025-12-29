La Armada de Estados Unidos envió una flota de portaaviones y cazas furtivos F-35 directamente al patio trasero de China

29 de diciembre de 2025.-La llegada del USS Abraham Lincoln a Guam añade superposición, profundidad logística y poder disuasorio, informó 1945.com.

El USS Tripoli, desplegado en avanzada, ofrece una opción de aviación expedicionaria, que incluye salidas del F-35B, que complementan a los F-35C embarcados.

En conjunto, estos despliegues demuestran un poder aéreo naval estratificado, a la vez que subrayan las limitaciones derivadas de los ciclos de mantenimiento, la presión de la tripulación y la capacidad de operar dentro del marco de amenaza A2/AD de China. Se esperan más movimientos de ritmo próximamente.

La Armada de los Estados Unidos está reafirmando una presencia sostenida de buques de guerra en el Indopacífico tras un largo enfoque en Oriente Medio. Los recientes despliegues del USS George Washington (CVN-73) en Japón y del USS Abraham Lincoln (CVN-72) en Guam, así como el despliegue avanzado del USS Tripoli (LHA-7), sugieren un cambio en la estrategia de sus fuerzas.

Estados Unidos está consolidando visiblemente un poder naval estratificado en el Pacífico a medida que se intensifica la competencia con China.