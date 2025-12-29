Vladimir Putin le dice a Donald Trump que Ucrania atacó una de sus residencias con avión no Tripulado

Putin le dice a Trump que Ucrania atacó su residencia, lo que Kyiv niega

29 de diciembre de 2025.-El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el lunes en una llamada con el presidente Trump —la segunda en 24 horas— que Ucrania llevó a cabo un ataque con drones contra una de sus residencias oficiales, una afirmación que Kiev negó de inmediato, informó Axios.

Por qué es importante: Putin le dijo a Trump que Rusia revisaría su postura negociadora con base en el presunto ataque, según la información de Moscú. Es el último indicio de que el Kremlin se muestra reacio a aceptar el acuerdo que Estados Unidos y Ucrania llevan semanas negociando.

Lo último: Trump declaró a los periodistas que estaba "muy enojado" cuando Putin le informó del ataque, afirmando que una cosa era "ofender" y otra muy distinta "atacar su casa".

Al preguntársele si la inteligencia estadounidense confirmó que el ataque realmente ocurrió, Trump respondió: "Supongo" que es posible que no, pero que creía en lo que Putin le dijo. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó el lunes que las defensas aéreas rusas destruyeron 91 drones de largo alcance que se dirigían a la residencia Dolgiye Borody en la región de Novgorod, ubicada entre Moscú y San Petersburgo.

Lavrov no proporcionó pruebas que respaldaran su afirmación, pero afirmó que Rusia ya había seleccionado objetivos para ataques de represalia.

El principal asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, afirmó que el presidente ruso le dijo a Trump: "Tales acciones terroristas imprudentes no quedarán sin respuesta".

Los líderes soviéticos y rusos han utilizado Dolgiye Borody como lugar de vacaciones, pero no es la residencia principal de Putin, y no está claro si estuvo allí en los últimos días.

Por otro lado, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que Rusia fabricó el ataque para socavar la diplomacia entre Estados Unidos y Ucrania y "justificar nuevos ataques contra Ucrania".

Zelensky señaló que Rusia había atacado previamente edificios gubernamentales en Kiev, pero negó que Ucrania hiciera lo mismo, afirmando: "Esta es una de las muchas diferencias entre nosotros".

Situación actual: Ushakov afirmó que Trump estaba "conmocionado" e "indignado" por el ataque en la llamada con Putin.