(AUDIO) Maduro resalta la "paciencia" estratégica de la FANB ante las acciones de EEUU

29-12-25.-El presidente Nicolás Maduro resaltó el esfuerzo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la defensa del territorio ante las acciones de Estados Unidos en el Caribe.

«Orgulloso de la FANB por sus demostraciones de valentía, patriotismo, amor al pueblo y capacidad de combate que hemos visto desplegado en todos los ejercicios. Venezuela tiene 27 semanas siendo amenazados por Goliath. 27 semanas en las que nuestra fuerza militar está desplegada con inteligencia y paciencia estratégica», aseveró.

Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron en un acto de salutación de la Fuerza Armada.

Unión Radio