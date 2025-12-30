Venezuela condena venta de armas de EEUU a Taiwán y denuncia "grave injerencia" contra China

30-12-25.-El Gobierno de Venezuela manifestó este lunes, 29 de diciembre, su rechazo «firme y categórico» ante el anuncio de Estados Unidos de realizar ventas de armas a gran escala a Taiwán, calificando la medida como una violación a la soberanía de la República Popular China.

A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería, la administración de Nicolás Maduro denunció que esta maniobra de Washington representa un «peligroso anuncio» que atenta contra el derecho internacional. Según el texto diplomático, la acción estadounidense constituye una «grave injerencia en los asuntos internos» de China y contraviene los compromisos internacionales adquiridos previamente por la Casa Blanca.

Amenaza a la estabilidad en Asia-Pacífico

El Ejecutivo venezolano advirtió sobre las repercusiones geopolíticas de esta decisión. En la misiva, Caracas sostiene que la venta de armamento es una «acción unilateral» que «socava la estabilidad estratégica» y se perfila como una «descarada amenaza» para la paz y la seguridad en la región de Asia-Pacífico.

Respaldo a la política de «Una Sola China»

En el documento, Venezuela ratificó su posición diplomática histórica de adhesión «inquebrantable» al principio de «Una Sola China». Bajo esta premisa, el Gobierno venezolano reconoce a Taiwán como una «parte inalienable del territorio chino» y reafirma al Gobierno de la República Popular China como el único representante legítimo de toda la nación.

Finalmente, el comunicado expresa la solidaridad «fraternal» hacia el pueblo chino y confía en la «sabia conducción del presidente Xi Jinping» para superar lo que Caracas define como un «nuevo ataque orquestado desde Washington». El texto concluye asegurando que, pese a las acciones externas, la reunificación de Taiwán con China se concretará «más temprano que tarde».