Jóvenes en China están acudiendo en masa a trabajos gubernamentales en cifras récord

29 de diciembre de 2025.-Un número récord de jóvenes chinos con estudios acuden en masa a empleos públicos en busca de seguridad, mientras la segunda economía más grande del mundo se enfrenta a crecientes dificultades que han reducido las perspectivas de empleo en el sector privado, informó CNBC.



Hasta 3,7 millones de solicitantes en todo el país, incluyendo graduados de las mejores universidades del país, se presentaron al examen anual de servicio civil el mes pasado. Sin embargo, se espera que solo uno de cada 100 consiga una plaza entre los 38.100 puestos gubernamentales de nivel inicial, a partir del próximo año.



Muchos estaban dispuestos a asumir esas probabilidades, ya que las perspectivas de empleo en el sector privado se reducen en medio de una recesión económica y un deterioro de la confianza empresarial. El desempleo entre los jóvenes urbanos de 16 a 24 años en China se ha mantenido por encima del 17% desde julio, en comparación con alrededor del 10% en EE. UU.



Los empleos públicos se consideraban antes "tazones de arroz de hierro" por su estabilidad y horario fijo. Pero a medida que la economía china se abrió, los jóvenes educados del país buscaron salarios más altos y más oportunidades laborales en el sector privado, compitiendo por unirse a gigantes tecnológicos locales como Alibaba, Tencent y Huawei.



Ahora, estos "cuencos de arroz de hierro" están resurgiendo, ya que una prolongada recesión económica y las medidas regulatorias enérgicas de Pekín sobre ciertos sectores de la economía, como el inmobiliario, el tecnológico y las empresas de tutoría, han provocado despidos masivos en el sector privado. Las 500 principales empresas privadas de China recortaron su plantilla en 314.600 puestos el año pasado, según una asociación de la industria y el comercio.



En medio del desajuste entre los puestos disponibles y las expectativas, quienes buscan empleo están reduciendo sus ambiciones y buscando empleos públicos.



Un ejemplo es Coral Yang, de 22 años. Pasó cuatro meses buscando trabajo antes de conseguir un puesto en una agencia de marketing local, pero la oferta fue rescindida semanas después, cuando la empresa lo canceló como parte de los recortes de costos.



"No hay muchas vacantes disponibles. Es devastador perder una oferta después de meses de búsqueda", dijo Yang, "pero demuestra la inestabilidad del sector privado". Yang, quien se graduó de una importante universidad de Shanghai con especialización en análisis de datos, ahora se está preparando para tomar el examen de servicio civil el año que viene.



