Gobierno Bolivariano garantiza paz y tranquilidad en Caracas en fiestas decembrinas

28 de diciembre de 2025.-Este viernes, en horas de la noche, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, realizó un recorrido de supervisión a los órganos de seguridad ciudadana en Caracas.



Durante el recorrido el capitán Cabello Rondón, verificó de forma directa los dispositivos de patrullaje desplegados en la ciudad. Asimismo, interactuó con ciudadanos que se encontraban en las calles durante la temporada navideña.



Cabello Rondón, destacó el ambiente de tranquilidad y paz que se observa por las calles caraqueñas. En este sentido, enfatizó la capacidad del pueblo venezolano para sobreponerse a cualquier ataque.



El también Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, destacó, la tranquilidad y la paz de los caraqueños. Además, calificó a la población como, “un pueblo de gente noble, de gente buena, de gente trabajadora”.



El capitán Cabello reiteró el compromiso del Gobierno Bolivariano con la garantía de la seguridad. “Nosotros estamos haciendo nuestra parte, garantizar la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos y las venezolanas”, señaló durante la inspección nocturna.