Tragedia en México: Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y decenas de heridos

Una jornada de luto envuelve al proyecto ferroviario más importante del sureste mexicano. El Tren Interoceánico de pasajeros, pieza clave del Corredor Multimodal que conecta el Pacífico con el Atlántico, sufrió un fatal descarrilamiento la mañana del domingo en las inmediaciones de la comunidad de Nizanda, Oaxaca, dejando un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionados.

Crónica del siniestro

El convoy, compuesto por dos locomotoras y cuatro vagones, partió de la estación de Salina Cruz a las 08:00 horas con destino a Coatzacoalcos, Veracruz. El trayecto transcurría con normalidad hasta que, poco después de las 09:00 horas, al llegar al kilómetro 230+300 de la Línea Z, específicamente en el tramo conocido como "La Curva de la Herradura", la locomotora guía perdió tracción y se salió de las vías.

El impacto fue devastador: la inercia arrastró al resto de las unidades. Testigos relataron un fuerte tirón seguido del estruendo del metal contra la tierra. En el punto más crítico, uno de los vagones se desprendió y cayó al fondo de un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad.

Cifras de la emergencia

En el tren viajaban 250 personas (241 pasajeros y 9 tripulantes). El último balance oficial de la Secretaría de Marina (SEMAR) y el Gobierno Federal confirma:

Fallecidos: 13 personas.

Lesionados: 98 heridos, de los cuales 36 requirieron hospitalización inmediata.

Estado crítico: Al menos cinco pacientes se reportan en estado de gravedad.

Ilesos: 139 personas fueron rescatadas sin heridas de consideración.

Rescate heroico en terreno hostil

Debido a la geografía del lugar —una zona aislada, sin señal telefónica y con vegetación densa— las labores de auxilio fueron sumamente complejas. Los primeros en responder fueron los pobladores de Nizanda, quienes se organizaron para descender al barranco y socorrer a los atrapados.

La ayuda institucional enfrentó dificultades de acceso; las ambulancias no pudieron llegar directamente al punto del impacto. Fue necesario que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) enviara una locomotora de emergencia desde Matías Romero para trasladar a los heridos hacia puntos donde pudieran ser recibidos por paramédicos.

Reacción gubernamental

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los heridos están siendo atendidos en clínicas del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como en hospitales de la red IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec. Las autoridades han iniciado un peritaje técnico para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica, exceso de velocidad o problemas en el mantenimiento de la infraestructura.

El Tren Interoceánico

Este sistema de transporte fue inaugurado el 22 de diciembre de 2023 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, reactivando el servicio de pasajeros tras décadas de abandono. El incidente en la Línea Z representa el accidente más grave registrado desde su puesta en marcha, poniendo bajo la lupa la seguridad y el mantenimiento de las vías en esta región estratégica.