JP Morgan impulsó el bloqueo de cuentas a Kontigo

JP Morgan congeló cuentas como medida preventiva ante posibles vínculos con sanciones.

La medida refleja presión de organismos como la OFAC sobre bancos globales.

JP Morgan fue el banco estadounidense que congeló las cuentas bancarias de la startup Kontigo que da soporte a usuarios venezolanos con stablecoins como USDC. La institución financiera también estuvo detrás del bloqueo de cuentas a la brasileña Blindpay, interrumpiendo sus operaciones en dólares como parte de una acción preventiva de protección y cumplimiento regulatorio.

La medida afecta directamente a Kontigo, que ofrecía servicios de conversión y manejo de dólares para usuarios en Venezuela y otros mercados latinoamericanos. Según las fuentes, el banco detectó transacciones que podrían estar vinculadas a entidades bajo sanciones, lo que derivó en la suspensión de las cuentas, tal como reportó CriptoNoticias.

Este movimiento refleja una tendencia más amplia en el sector financiero: los bancos refuerzan sus protocolos de cumplimiento y toman distancia con clientes de criptomonedas considerados de alto riesgo para evitar consecuencias regulatorias, alejándose en el camino del espíritu de la descentralización.

En este caso, JP Morgan marcó transacciones potencialmente vinculadas a entidades bajo sanciones, lo que derivó en el congelamiento de cuentas. La medida se alinea con la presión de organismos como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que vigilan de cerca las operaciones financieras relacionadas con activos digitales.

Blindpay, otra de las startups afectadas, ofrece una stablecoin vinculada al dólar que permite realizar pagos transfronterizos desde Venezuela. Su propuesta busca facilitar transacciones rápidas y de bajo costo en un entorno marcado por restricciones financieras. Sin embargo, la suspensión de sus cuentas bancarias en JP Morgan representa un golpe para su operatividad y para los usuarios que dependen de sus servicios.

La medida no apunta contra las stablecoins

Un portavoz de JP Morgan aclaró que la medida no estuvo dirigida contra las empresas de stablecoins: "Esto no tiene nada que ver con las compañías de stablecoins", señaló. También destacó que el banco trabaja con emisores y negocios relacionados; incluso comentó que recientemente habían llevado a un emisor de stablecoins al mercado público. No obstante, es bien conocida la postura de JP Morgan en contra de las empresas nativas de criptomonedas que ofrecen recompensas con stablecoins.

La decisión pone de relieve las dificultades operativas que enfrentan las startups. Sin acceso a cuentas bancarias en dólares, proyectos como Kontigo podrían interrumpir parte de sus servicios.