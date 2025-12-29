En Caracas produjeron 5.860 toneladas de alimentos en 2025

En la ciudad capital se han conformado 102 consejos campesinos que posicionaron a Caracas como una región que logró producir 5.860 toneladas de hortalizas, frutas, legumbres, café y proteínas este 2025, para distribuir en Clap, mercados parroquiales, ferias, escuelas y hospitales.

Luis Ortuño, director de Agricultura Regenerativa de la Alcaldía de Caracas, contó a Últimas Noticias que estas estructuras cosechan anualmente 4.950 toneladas de maíz, caraotas, ají, tomate, pimentón, cilantro, cebollín, aguacate, mango, café, cambur, parchita, maní, onoto, guanábana, limón, lechosa, entre otros. Además, en rubros proteicos, la producción porcina se ubica en el primer lugar, con cerca de 1.500 productores que van desde la escala artesanal, con un animal, hasta la semiprofesional o tecnificada, con 100 cerdos. Le siguen la cría de gallinas ponedoras, ganado caprino, conejo y pato. Logrando un total de 910 toneladas de proteínas al año.

"Caracas tiene capacidad para duplicar o triplicar esos números", señaló el miembro del comité de conformación de los consejos campesinos.

Siembra

Ortuño explicó que durante décadas, el imaginario colectivo dictó que la capital venezolana era únicamente un centro de consumo y servicios. Sin embargo, con el Plan Siembra Caracas, tras seis años de gestión de la alcaldesa Carmen Meléndez, se ha logrado derribar ese mito. Señaló que el programa impulsado promueve una ciudad con territorios productivos y autosustentables, a través del apoyo a pequeños y medianos productores.

Actualmente, el plan se apoya con los recién juramentados consejos campesinos que reúnen a agricultores de las zonas periurbanas de Caracas, localizadas en las parroquias Coche, La Vega, Caricuao, Macarao, Antímano, El Junquito, Sucre y La Pastora; siendo las comunas y circuitos comunales parte importante para el impulso de los productores locales.

Distribución.

El director del ente municipal detalló que entre 5% y 10% de la producción total se destina al arrime solidario, en escuelas, hospitales y casas de alimentación. El resto lo distribuyen en ferias y mercados municipales, así como en entregas programadas con comunas y Clap, eliminando intermediarios y permitiendo que los productos lleguen a precios justos tanto para quien cultiva como para quien compra.

Ortuño afirmó que en Caracas hay candidatos que califican para la certificación internacional de Kilómetro Cero, la cual consiste en que todo lo que se produce en un territorio se consume en ese territorio. Aseguró que el Plan Siembra Caracas busca que la ciudad capital consuma lo que se produce en sus territorios, con el fin de disminuir costos de transporte, garantizando frescura de los alimentos.

Agroecología. Ortuño añadió que, por orientaciones del presidente Nicolás Maduro, los consejos campesinos hacen frente al modelo industrial de agrotóxicos, a través de la agricultura regenerativa, donde el intercambio de nutrientes con la naturaleza es positivo, permitiendo que la tierra se recupere en lugar de agotarse. "La meta es producir alimentos sanos que no generen desequilibrios ambientales".

Refirió que se han minimizado las importaciones de productos agrícolas, indicando que los campesinos de Caracas producen sus propios bioinsumos, tales como fertilizantes naturales a base de nitrógeno y potasio, que protegen sus propias semillas "cerrando un ciclo de autonomía técnica que parecía imposible hace una década".

Juventud campesina. La participación de jóvenes en los consejos campesinos está estimada entre un 40% y 45%, lo que "asegura que el conocimiento y las prácticas agroecológicas se transmitan a las nuevas generaciones", apuntó Ortuño.

Agregó que, por otro lado, la presencia femenina es importante, con una distribución de aproximadamente 60% hombres y 40% mujeres. Asimismo, afirmó que el plan se dirige hacia una sensibilidad agraria desde la infancia para garantizar la continuidad del modelo productivo a través del programa Todas las Manos a la Siembra, en articulación con el Ministerio de Educación. Agregó que los productores locales actúan como agentes educativos, realizando actividades de sensibilización en las escuelas cercanas a las zonas de cultivo.

Entretanto, la Gran Misión Venezuela Joven incluye una línea de trabajo específica para promover y fortalecer a la juventud campesina, ofreciendo programas de apoyo y acciones concretas para este sector.

Desafíos y meta. Ortuño planteó la necesidad de ver a Caracas más allá de la siembra decorativa, lo cual calificó como uno de los principales retos de la comunidad agricultora de la capital.

A eso se suman dificultades en el transporte, sobre todo en zonas periféricas como El Junquito; el desarrollo de sistemas de riego que no comprometan el suministro de agua potable de la población ni las cuencas hídricas; el reto global y nacional de romper con la cultura de los agrotóxicos; la sustentabilidad del trabajo productivo para los campesinos, que suelen ser obreros, maestros, campesinos, etc.; y, por último, romper con la cadena de intermediarios.

Explicó que para lograr el abastecimiento, se proponen una meta suprema" que implica el aumento en la producción. Mencionó que, superada la fase de conformación de los consejos campesinos, es preciso consolidar la orgánica organizativa y definir el funcionamiento interno en áreas como formación, producción y logística; también, la formación integral de los productores y ejecutar planes locales de desarrollo que permitan identificar potencialidades y nudos críticos mediante la caracterización al 100% de territorios productivos.

El vocero campesino dijo que en el ámbito de la caficultura, buscan devolverle a Caracas su reconocimiento como región cafetalera, impulsando una marca propia del rubro. Señaló que algunos avances se mostraron en el Encuentro Internacional de Café de Especialidad Venezolano de este año.

Para 2026, los productores se proponen trascender la venta de materia prima. La meta es transformar lo cosechado en sus derivados, para elevar los niveles de ganancia y asegurar la estabilidad económica de las comunidades.

Datos

1500 productores: tienen cría porcina en Caracas. Algunos tienen un animal y otros tienen 100 cerdos.

5 y 10% de producción se destina al arrime solidario, que se hace a escuelas, hospitales y casas de alimentación.

45% de mujeres participan en los consejos campesinos conformados en la ciudad capital.