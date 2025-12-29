Estado Trujillo fortalece su oferta con 3 nuevas rutas turísticas

Destaca la Ruta “Monumento natural Teta de Niquitao” una aventura que une a la historia con la majestuosidad de la naturaleza trujillana. Así mismo, las rutas “Campamento Pico La Musí” y “La Cascada, el paraíso natural te espera” un viaje diseñado para el descanso y el disfrute de las montañas en el corazón de los Andes venezolanos.
La validación de estas rutas representa un avance en la promoción turística del estado y busca incentivar a las comunidades mediante la creación de experiencias genuinas. También, impulsa la economía local y fortalece el trabajo mancomunado con el poder popular organizado, para el desarrollo del Plan las Siete Transformaciones (7T) promovidas por el presidente Nicolás Maduro, que buscan construir un nuevo modelo económico productivo y diversificado.