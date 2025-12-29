Estado Trujillo fortalece su oferta con 3 nuevas rutas turísticas

Caracas, 29 de diciembre de 2025.- Este mes de diciembre, el municipio Boconó del estado Trujillo recibió la validación de tres nuevas rutas turísticas que se suman a las más de mil rutas validadas por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Estos nuevos destinos son diseñados y gestionados por las comunidades locales para ofrecer experiencias auténticas que promueven el emprendimiento, preservación del patrimonio natural y cultural, informó Prensa Mintur.

Destaca la Ruta “Monumento natural Teta de Niquitao” una aventura que une a la historia con la majestuosidad de la naturaleza trujillana. Así mismo, las rutas “Campamento Pico La Musí” y “La Cascada, el paraíso natural te espera” un viaje diseñado para el descanso y el disfrute de las montañas en el corazón de los Andes venezolanos.

La validación de estas rutas representa un avance en la promoción turística del estado y busca incentivar a las comunidades mediante la creación de experiencias genuinas. También, impulsa la economía local y fortalece el trabajo mancomunado con el poder popular organizado, para el desarrollo del Plan las Siete Transformaciones (7T) promovidas por el presidente Nicolás Maduro, que buscan construir un nuevo modelo económico productivo y diversificado.