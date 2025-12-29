Gaceta Oficial 43.263 martes 25 de noviembre 2025

Gaceta Oficial 43263 del martes 25 de noviembre de 2025

Official Gazette 43263 of Tuesday, November 25, 2025

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT

Providencia que designa a Erick Alexander Romero Salazar, como Gerente de la Región de Tributos Internos Libertador, en calidad de Encargado.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR DE COMERCIO EXTERIOR Y PARA EL TRANSPORTE

Resolución Conjunta que establecen las Disposiciones Generales para Regular la Prestación del Servicio “Exporta Fácil Postal” y los Productos Exportables a través de este servicio.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

INAC

Providencia que renueva el Certificado de Operaciones de Seguridad de la Aviación Civil a la Sociedad Mercantil VUELO SEGURO JDMG, C.A., de acuerdo a las condiciones, estipulaciones y términos que en ella se establecen.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Julio César Petit Montenegro, en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Aura Rosa Freites Herrera, en la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Calabozo.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Sandra Paola Parra Rivas, en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Rossnaiby Andreína Cardozo Jiménez, en la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros y competencia en materia para la Defensa de la Mujer.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Betziré Landaeta Flores, en la Fiscalía 57 Nacional Plena.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Marianny Eguelmar Núñez Hernández, en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Los Teques.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Neiglys Virginia Giménez Alvarado, en la Fiscalía Municipal Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia territorial en los municipios Andrés Eloy Blanco, Jiménez y Morán, con sede en la localidad de Quíbor, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Pedro José Celestino Valera Barrios, en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros.