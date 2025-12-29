Pasajeros pagan altos costos por el aislamiento aéreo impuesto a Venezuela; claves

29-12-25.-La conectividad aérea internacional de Venezuela atraviesa una crisis importante con menos de 20 aviones activos, casi todas aerolíneas extranjeras suspendidas, y tarifas elevadas. Sin embargo, el sector turístico espera una recuperación en 2026 con nuevas rutas y negociaciones, como la posible entrada de Air China.

En el terreno más concreto, las aeronaves en servicio pertenecen todas a aerolíneas nacionales, muchas con más de una década de uso.

Hay que recordar que el gobierno revocó permisos a compañías como Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, Latam, GOL, Plus Ultra y Air Europa, lo que dejó al país con una de las peores conectividades de América Latina.

En consecuencia, los viajeros enfrentan boletos más caros y deben hacer conexiones en países vecinos para llegar a otros continentes.

Las tensiones con EE. UU. y advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano han presionado a las aerolíneas internacionales a retirarse y mantener suspensiones que, por ejemplo, en los casos de aerolíneas españolas llegan ya hasta mediados de enero.

Sin embargo, la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo (AVAVIT) asegura que esta situación es temporal y que en 2026 habrá nuevas rutas y aerolíneas.

De hecho, las aerolíneas nacionales buscan aumentar frecuencias hacia ciudades fronterizas y destinos internacionales para paliar el aislamiento.

Por otro lado, el gobierno nacional inició conversaciones con Air China para abrir rutas directas hacia Asia o conexiones vía La Habana.

Los riesgos planteados a la conectividad aérea internacional de Venezuela se pueden resumir en la excesiva dependencia de aerolíneas nacionales con flota envejecida, lo que limita seguridad y frecuencia.

Igualmente, está la posibilidad de que se mantenga la incertidumbre política y sanciones internacionales, que pueden frenar acuerdos con nuevas aerolíneas.

Al final, los costos seguirán siendo altos para los pasajeros mientras no se amplíe la oferta.