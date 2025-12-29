El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció que el régimen de Kiev, intentó atacar con más de 90 drones una residencia oficial del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

«En la noche del 28 al 29 de diciembre, el régimen de Kiev llevó a cabo un ataque terrorista utilizando 91 vehículos aéreos no tripulados de ataque de largo alcance contra la residencia estatal del Presidente de la Federación de Rusia en la región de Nóvgorod. Todos los vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia», precisó Lavrov.

Lavrov precisó que el hecho «se llevó a cabo mientras se están realizando las negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano».

Asimismo, aseguró que este ataque «no quedará sin respuestas», y acotó que «su ejecución por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia ya han sido determinados».

«Al mismo tiempo, no tenemos la intención de abandonar el proceso de negociación con EEUU», indicó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.

En una publicación de la cancillería rusa se indica que «teniendo en cuenta la transformación final del régimen criminal de Kiev, que ha optado por una política de terrorismo estatal, la posición negociadora de Rusia será revisada».

Cabe destacar que Donald Trump y el líder del régimen de Kiev, Volodímir Zelenski, se reunieron en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, posteriormente, el mandatario estadounidense anunció que sostuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, la cual duró una hora y 15 minutos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que se prevé una nueva conversación entre Putin y Trump, aunque no dio detalles de la fecha.