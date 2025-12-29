La Generación Z podría decir adiós a los currículums porque la mayoría de las empresas han recurrido al reclutamiento basado en habilidades

y lo encuentran más efectivo, según muestra una investigación.



29 de diciembre de 2025.-Intentar resumir todos los trabajos que has tenido y luego condensarlos en un currículum de dos páginas ha sido la pesadilla de quienes buscan empleo desde aproximadamente la década de 1950. Afortunadamente, para la Generación Z, es algo con lo que probablemente nunca se aburran, informó Fortuna.com.



Esto se debe a que las investigaciones muestran que muchas empresas están dejando de depender del requisito tradicional de solicitud de empleo.



De hecho, casi tres cuartas partes de las empresas ahora utilizan evaluaciones basadas en habilidades en todo su proceso de contratación, según el informe "El estado de la contratación basada en habilidades 2023" de TestGorilla, que encuestó a 3000 empleados y empleadores de todo el mundo. Esto representa un aumento respecto al 56 % del año anterior.





Aunque muchos de estos empleadores siguen usando CV, es posible que pronto sean cosa del pasado, ya que la mayoría de los jefes ya están favoreciendo esta nueva práctica de contratación y reportando grandes resultados.



La contratación basada en habilidades es más efectiva, según los datos.



Los empleadores encuestados que utilizan la contratación basada en habilidades (que incluye evaluaciones de habilidades específicas para cada puesto, en lugar de simplemente analizar la experiencia profesional de cada empleado) reportaron ganancias significativas.



Según un estudio de TestGorilla, redujo el número de contrataciones incorrectas en un 88%, el tiempo total dedicado a buscar al candidato ideal en un 82% y los costos relacionados con la contratación en un 74%.



En general, el 92% de los empleadores encuestados afirmó que la contratación basada en habilidades es más efectiva para identificar candidatos talentosos que un CV tradicional. Mientras tanto, más del 80% afirmó que predice mejor el éxito laboral y que los nuevos empleados permanecen más tiempo en sus puestos.



Al evaluar a los candidatos sobre cómo manejarían las responsabilidades reales del día a día de un puesto, los empleadores tienen más probabilidades de contratar a la mejor persona para el trabajo en lugar de dejarse atraer por grandes nombres y títulos llamativos.



