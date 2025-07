(VIDEO) PCV denuncia “gravísimas restricciones” en el inicio de la campaña para las elecciones municipales del 27 de julio

09-07-25.-El pasado lunes 7 de julio, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció “las gravísimas restricciones” que preceden el inicio de la campaña para las elecciones municipales previstas para el 27 de julio.«Este proceso electoral no tiene contenido democrático. Si bien es cierto que este 2025 corresponde la realización de estas elecciones municipales, como anteriormente en mayo se realizaron las elecciones regionales y parlamentarias, lo cierto es que estas elecciones tienen unas peculiaridades que se han convertido en norma durante el último año: son elecciones en las que se vota pero no se elige», afirmó Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del PCV.La dirigente explicó que en este contexto de alta opacidad y de violaciones a la Constitución, ”un hecho importantísimo, como lo son unos comicios municipales, se convierte en una maniobra más de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para simular que en Venezuela existe democracia”.“Recordemos que en Venezuela la soberanía popular está secuestrada”, apuntó Andrade al recordar que a un año de las elecciones presidenciales de 2024, el país aún no conoce los resultados”.La militante comunista acotó que, “la participación política de la ciudadanía también está secuestrada”: «Aquí solamente participan quienes tienen el permiso del poder; no todos tienen derecho a postularse a las elecciones”.Andrade destacó las intervenciones judiciales de las organizaciones políticas como un elemento clave de la política autoritaria de la administración de Nicolás Maduro.Tal es el caso del Partido Comunista de Venezuela, uno de los partidos políticos más antiguos del país, “cuya tarjeta electoral está secuestrada y es usurpada por un puñado de mercenarios de poca monta, que el Partido Socialista Unido de Venezuela, trata de disfrazar con gorras y franelas y los presenta como candidatos”, denunció.“Las y los comunistas no participamos de este proceso electoral, así como no participamos de la farsa del 25 de mayo”, reiteró.Enrique Márquez está secuestradoEl 7 de julio se cumplieron seis meses desde que el excandidato presidencial apoyado por el PCV, Enrique Márquez, fue detenido arbitrariamente.“Enrique Márquez asumió, junto con el PCV y otras organizaciones que nos agrupamos en el Frente Democrático Popular, una línea de demanda de esclarecimiento de los resultados de las elecciones del 28 de Julio. Es decir, un actor político que promovió una hoja de ruta institucional para restaurar el Estado de derecho en nuestro país, hoy se encuentra secuestrado”, explicó Andrade.La dirigente comunista aclaró que el uso de la palabra secuestro no es gratuito: “Enrique Márquez fue detenido sin una orden judicial; se encuentra incomunicado; sus familiares no tienen contacto directo con él; además no tiene un abogado de confianza que asuma su defensa”.“Por si esto fuera poco, no conocemos cuáles son los cargos que se le señalan y mucho menos si ha sido presentado o no ante un tribunal de este país”, agregó.El PCV reiteró su exigencia de libertad plena para el político, así como para todas aquellas personas que fueron detenidas arbitrariamente “durante la escalada represiva que desató la cúpula del PSUV para tratar de neutralizar el evidente descontento popular” ante la supuesta reelección de Nicolás Maduro.La vocera del Buró Político del partido del Gallo Rojo afirmó que no se puede normalizar “que aquellos hombres y mujeres que salen a la calle a reivindicar los derechos que están consagrados en la Carta Magna sean apresados de manera arbitraria”.“Exigir derechos políticos y sociales no es delito”, dijo Andrade tras insistir en la demanda de “amnistía general para todos estos casos”.El PCV también rechazó los actos de vandalismo contra la sede del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas y expresó su solidaridad con el gremio ante este hecho, así como por las detenciones de más de una decena de trabajadores de la prensa durante el último año.