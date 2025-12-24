(VIDEO) Elías Jaua: La prioridad en este momento es desmontar la agresión militar

24-12-25.-“La prioridad en este momento es desmontar la agresión militar extranjera” para solucionar el conflicto interno, expresó este martes el exvicepresidente de la República, Elías Jaua Milano, en alusión al bloqueo naval y otras acciones estadounidenses contra Venezuela.Jaua concedió una entrevista al periodista Vladimir Villegas, a quien le dijo que solo así se podrá recomponer el juego político, por ello “el gobierno tendrá que hacer todo el esfuerzo para lograrlo".El también director del Centro de Estudios para la Democracia Socialista comentó: “Todos los actores tienen que renunciar a la intervención extranjera y recuperar su soberanía política de negociar internamente”.El dirigente alegó que igualmente se requiere priorizar los intereses de los venezolanos, razón por la cual expresó su preocupación debido a que “hemos entrado en una dinámica en los últimos tiempos en la que la agenda de la gente pareciera no estar presente en el debate político”.Jaua insistió en que Venezuela vive actualmente uno de los momentos más graves en su historia republicana, lo que “requiere una gran voluntad, una gran conciencia de quienes dirigen, de quienes se oponen a quienes dirigen y de toda la sociedad para lograr un gran acuerdo que fortalezca la unidad y desmonte la agresión”.De la misma forma, consideró necesario “evitar que la agresión escale hasta un nivel de bombardeo del país y eso se logra con la negociación”.“El presidente Maduro ha hecho lo necesario, con calma y cordura, para enfrentar la situación, sin embargo, es un momento oportuno para ampliar el abanico de fuerzas patriotas que no quieren la guerra”, expuso.MCM encabeza la intervenciónAl ser consultado sobre el papel que juega la opositora María Corina Machado, mencionó que “ encabeza la intervención militar en Venezuela y eso la coloca fuera de una negociación”.Recalcó que ella mantiene un pensamiento de entrega total al imperio estadounidense, lo que se ha evidenciado en reiteradas oportunidades.“María Corina Machado es una nulidad engreída”, puntualizó.Pulsa abajo para ver la entrevista completa: