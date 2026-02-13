(VIDEO) Chris Wright: "Chevron puede elevar producción petrolera en Venezuela a 300.000 barriles diarios"

Este jueves 12 de febrero, la presidenta (e) Delcy Rodríguez, afirmó que «Chevron tiene más de 100 años en Venezuela y estamos haciendo un trabajo extraordinario, como socios que somos, mejorando producción, mejorando las instalaciones, la infraestructura y el mantenimiento».

El secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este jueves que «no hay duda» de que la petrolera estadounidense Chevron puede aumentar su producción a 300.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela, tras visitar los campos petroleros que opera la compañía en el país.

«Se trata de lograr que los dos acuerdos, político y económico, sean lo más fluidos entre nuestros países, pero no cabe duda de que Chevron pueda aumentar la producción de esta instalación, esta zona, a los 300.000 barriles por día, no hay ninguna duda al respecto», dijo Wright, según una traducción del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, abogó este jueves porque no haya «ningún» obstáculo en el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, luego de visitar una de las plantas que opera Chevron en la faja petrolífera del Orinoco junto a Wright.

«Chevron tiene más de 100 años en Venezuela y estamos haciendo un trabajo extraordinario, como socios que somos, mejorando producción, mejorando las instalaciones, la infraestructura y el mantenimiento y este es el camino de la cooperación», indicó durante la visita transmitida por el canal multiestatal Telesur.

Asimismo, dijo que el 95% de los trabajadores de la planta que opera Chevron en la faja petrolífera del Orinoco son venezolanos, trabajando en un «solo cuerpo» junto a los estadounidenses para beneficio de ambas naciones.

Rodríguez sostuvo que los venezolanos están dispuestos a seguir recibiendo «con alegría» inversionistas de otras naciones, así como de Estados Unidos, para llevar a la industria petrolera «a lo más altos estándares».

«Queremos pasar de ser el país con las mayores reservas petroleras del planeta a ser un gigante productor de petróleo en el mundo y que así nos conozcan», apuntó.

La mandataria además reiteró su complacencia por la visita de Wright, a quien agradeció y expresó: «realmente nos honra tu presencia en Venezuela».

¿Luego de la visita del secretario de EEUU: Vienen más licensias para abrir el negocio petrolero venezolano?