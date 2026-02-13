Maduro envía un mensaje a Venezuela: "Están tomando los pasos correctos"

De acuerdo con su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, el presidente secuestrado comentó que su tranquilidad y la de Venezuela está en "la unidad del pueblo y la unidad con el alto mando" junto a su equipo de Gobierno.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, actualmente secuestrado por EE.UU. desde el pasado 3 de enero luego de la invasión militar del Pentágono en Caracas, envió un mensaje a su país y a la dirigencia política que ha quedado a cargo debido a su retención por órdenes del mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están tomando los pasos correcto", expresó Maduro a su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, durante una conversación telefónica que sostuvieron recientemente y que ha sido reseñada por la prensa local y divulgada en redes sociales. "El me dijo amnistía no solo para ellos, para nosotros también", comentó Maduro sobre el proceso que se adelanta en Venezuela para presos por motivos políticos.

El mensaje de Maduro fue compartido por el diputado durante un acto público en Caracas, donde su hijo compartió parte de la conversación con el mandatario venezolano, quien se encuentra recluido en un centro penitenciario en Nueva York, junto a su esposa, la también diputada Cilia Flores, desde que fueron extraídos de Venezuela durante el ataque armado de EE.UU. que dejó más de 100 fallecidos.

Maduro Guerra relata que recibió la llamada mientras se encontraba en el Hemiciclo del Palacio Federal Legislativo y al escuchar la voz de su padre confesó que se sintió sorprendido y que se le "fueron las piernas".

El mandatario venezolano también preguntó a su hijo cómo se encontraba el país en medio de la agresión estadounidense. "Preguntó: ¿Cómo estaba todo, cómo está la patria, cómo está el equipo?", detalló el parlamentario, quien notificó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estaba a cargo.

Ante esto, Maduro comentó que su tranquilidad y la de Venezuela está en "la unidad del pueblo y la unidad con el alto mando", además de su equipo de gobierno y "el equipo de la patria". "Confío plenamente en el equipo y han hecho lo que tienen que hacer", expresó el jefe de Estado, citado por el diputado.

Pese a encontrarse secuestrado, el mandatario se preocupó por preguntar por los resultados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y qué equipo la ganó. Maduro Guerra le comentó que quedó campeón los Navegantes del Magallanes, acérrimo enemigo de los Leones de Caracas, que es el conjunto favorito del mandatario. Ante ello, Maduro dijo: "¡Coño, qué cagada!" y ambos se soltaron a reír.