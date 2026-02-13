Tiroteo en una universidad deja dos muertos y un herido en EEUU

Tiroteo en el complejo residencial de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, EEUU

13 de febrero de 2026.- Un tiroteo ocurrido el jueves en el complejo residencial de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, Estados Unidos, dejó dos muertos y un herido.



La información fue dada por la universidad en un comunicado, pero no precisó la identidad de las víctimas ni la condición de la persona herida.



De acuerdo con los funcionarios del recinto educativo, los informes de disparos fueron recibidos cerca de las 9:15 pm hora local. Las autoridades respondieron a la escena y aseguraron el campus.



Además, tampoco indicaron si había algún sospechoso detenido por el tiroteo en el complejo residencial de estudiantes Hugine Suites.



Las clases de esta jornada fueron canceladas y la universidad ofreció servicios de asesoramiento a los estudiantes y al personal.



La División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur se trasladó al lugar para investigar las circunstancias del hecho.



En octubre pasado, el campus de esta universidad también fue escenario de dos tiroteos, incluyendo uno en el mismo complejo residencial que provocó la muerte de una persona y otra resultó herida.