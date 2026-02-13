Previsión: Lunes 16 y martes 17 de febrero serán feriados bancarios por Carnaval

Credito: Minci

13 de febrero de 2026.- De acuerdo con el calendario bancario de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026, son bancarios y por ende no se prestará servicio.



Durante el feriado nacional correspondiente al Carnaval no se podrán realizar operaciones de taquillas ni en las agencias.



Algunas entidades bancarias pudieran mantener en los feriados taquillas externas operativas, principalmente las agencias ubicadas en los centros comerciales.



En tal sentido, Sudeban invita a los usuarios a revisar los portales web de las instituciones bancarias.