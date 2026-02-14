Los aranceles estadounidenses amenazan la industria florícola colombiana

El sector florícola colombiano enfrenta desafíos ante la fiebre del Día de San Valentín, lo que amenaza empleos y cierres de fincas.

14 de febrero de 2026.-Mientras millones de rosas colombianas inundan el mercado estadounidense en preparación para el Día de San Valentín, la industria florícola del país enfrenta importantes obstáculos económicos. El sector, que se ubica como el segundo mayor exportador de flores del mundo, lidia con el aumento de aranceles, la apreciación del peso y el incremento de los costos laborales, lo que amenaza su viabilidad futura, informó Tovima.com.

Las exportaciones de flores de Colombia, principal proveedor del mercado estadounidense, se dispararon antes del Día de San Valentín. Entre el 15 de enero y el 9 de febrero, se enviaron aproximadamente 65.000 toneladas de flores recién cortadas, un período que tradicionalmente representa alrededor del 20% de las ventas anuales de la industria. Sin embargo, la sólida demanda de rosas se ve eclipsada por los desafíos económicos.

Impacto de los aranceles estadounidenses en los exportadores de flores

La imposición de un arancel del 10 % por parte de EE. UU. en abril de 2025, como parte de las medidas comerciales más amplias del presidente Donald Trump, es uno de los principales obstáculos para los floricultores colombianos. EE. UU. representa aproximadamente el 80 % de las exportaciones de flores de Colombia, y el arancel ha afectado significativamente los márgenes de beneficio.

José Antonio Restrepo, gerente de Ayure SAS Eclipse Flowers, ubicada cerca de Bogotá, expresó su preocupación por las dificultades económicas actuales. Advirtió que, sin un cambio significativo en la situación económica del país, podrían producirse despidos generalizados y posibles cierres de fincas a mediados de año.