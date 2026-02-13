Militares destruyen campamento de grupos irregulares en frontera Venezuela-Colombia

Agentes militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) han destruido un campamento construido por grupos irregulares en la frontera entre Venezuela y Colombia. El procedimiento fue reportado en la cuenta de Telegram del general en jefe Domingo Hernández Lárez, quien lidera el Comando Estratégico Operacional de la Fanb.

Hernández Lárez atribuyó la construcción y mantenimiento del campamento a los llamados «grupos irregulares Tancol» (Terroristas Armados, Narcotraficantes Colombianos). La estructura se localizaba en el sector Caño Negro, en el municipio Jesús María Semprún (Casigua-El Cubo), Zulia, a pocos kilómetros del territorio colombiano.

Durante la operación, los militares encontraron una variedad de material bélico y de comunicación. Entre los hallazgos se encontraban cuatro radiotransmisores, dos cargadores de radios, quince cargas explosivas caseras, tres pistolas de 9 mm, treinta y seis ponchos camuflados, un uniforme de campo y tres minas quiebra-patas. Estos elementos evidencian la actividad delictiva que se desarrollaba en la zona y la amenaza que representan para la seguridad nacional.

El general Hernández Lárez enfatizó que «Venezuela no será plataforma del narcotráfico» y reafirmó el compromiso de la Fanb en la lucha contra el flagelo de las drogas. Esta acción se inscribe dentro de una serie de operativos destinados a desmantelar redes de narcotráfico y garantizar la soberanía del país.

La destrucción de este campamento no solo representa un avance en la lucha contra el narcotráfico, sino que también subraya la importancia de la cooperación en la seguridad fronteriza. La Fanb continúa su labor de vigilancia y control en las zonas limítrofes, reafirmando su papel crucial en la defensa de la nación y en la protección de la población civil frente a amenazas externas.