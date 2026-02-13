(VIDEO) Delcy Rodríguez visita junto al Secretario de Energía de EEUU instalaciones de Petropiar

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez junto a las autoridades nacionales e internacionales.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, visitó este jueves junto al Secretario de Energía de EEUU Chris Wright, las instalaciones del Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui.

La mandataria encargada realizó un recorrido en las instalaciones del Mejorador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Petropiar acompañada del funcionario norteamericano y autoridades del sector petroquímico.

El propósito de esta visita de las autoridades nacionales e internacionales consiste en evaluar las condiciones actuales de las instalaciones de Petropiar para consolidar e impulsar la producción de crudo mejorado, fortalecer la confiabilidad operacional y potenciar aspectos esenciales como la seguridad de los procesos.

Esta revista es producto de los acuerdos alcanzados con el gobierno estadounidense, tras expresar – a través del Secretario de Energía estadounidense- su firme compromiso para transformar la relación bilateral.

Cabe destacar que el Mejorador Petropiar es una empresa mixta de Pdvsa y Chevron dentro de los espacios del Complejo Industrial GD José Antonio Anzoátegui de Barcelona, estado Anzoátegui, como parte del conjunto de obras que fortalecen al sector petrolero en el oriente venezolano.

Participan en esta actividad el presidente de Chevron Latinoamérica, Javier La Rosa; el presidente de Chevron Venezuela, Mariano Vela; el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón; el vicepresidente de Pdvsa y de Planificación e Ingeniería de Pdvsa, Jovanny Martínez; el presidente de Pdvsa Petropiar, Ronald Marín, el gerente general de Pdvsa Petropiar, Martin Philipsen; y el gerente del Mejorador Petropiar, Manuel Ruza, entre otras autoridades.

Más temprano, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, visitó junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, la empresa mixta Petro Independencia, en la Faja Petrolífera del Orinoco, en el estado Monagas.

Tras la conversación que sostuvo con el secretario de Energía estadounidense, Delcy Rodríguez informó que mantuvieron una agenda de trabajo enfocada en la evaluación de proyectos en materia estratégica para ambos países en petróleo, gas, minería y energía eléctrica.

Indicó que el objetivo es lograr el establecimiento de una asociación productiva a largo plazo, orientada a consolidar una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral, garantizando que sea efectiva y beneficiosa para ambas naciones.