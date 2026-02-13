EEUU autoriza a cinco petroleras reanudar operaciones en Venezuela

Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac)

13 de febrero de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) emitió este viernes las licencias generales 49 y 50, para flexibilizar las sanciones a Venezuela.



La licencia 50 autoriza las transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela. La medida especifica que Repsol, Shell, Eni, Chevron y Bp PLC pueden reanudar sus operaciones en el país.



Añade que podrán celebrar contratos y realizar pago monetario en los «Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero, como se especifica en el Orden 14373 del 9 de enero de 2026, o cualquier otra cuenta, según las instrucciones del Departamento del Tesoro».



La licencia 49 autoriza la negociación y firma de contratos contingentes para ciertas inversiones en Venezuela.



No obstante, quedan excluidos de estas negociaciones cualquier transacción que involucre a una persona ubicada en Rusia, Irán, Corea, Cuba, China, «o cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada por o en una empresa conjunta con dicho personas».



Desde enero pasado, el gobierno de Donald Trump ha flexibilizado las sanciones que pesan sobre Venezuela con el objetivo de facilitar las operaciones en materia petrolera.



Este alivio de las restricciones ocurre en un contexto de alta complejidad política, tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, siendo trasladado por fuerzas estadounidenses a Nueva York donde enfrenta juicio.