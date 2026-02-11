EEUU relaja sanciones para que petroleras de EEUU operen en Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos formalizó este martes el alivio de las medidas coercitivas que, durante años, asfixiaron la industria petrolera venezolana y sumieron a la nación en una profunda crisis económica. Mediante la emisión de nuevas licencias, se autoriza a empresas estadounidenses a reactivar sus operaciones en el mercado energético de Venezuela, permitiendo actividades de exploración, producción y comercio de hidrocarburos.

Este movimiento representa un giro significativo tras un periodo de sanciones extremas iniciadas en 2019, las cuales limitaron drásticamente la capacidad operativa del país y afectaron el bienestar de toda la población.

Las nuevas disposiciones incluyen el uso de infraestructura logística crítica, como puertos y aeropuertos, facilitando el transporte y la exportación de crudo y gas. No obstante, el Tesoro mantiene un esquema de control riguroso para garantizar una supervisión financiera centralizada.

A pesar de estas condiciones, el restablecimiento de los flujos comerciales marca el inicio de una etapa orientada a la recuperación de la producción nacional, que busca alcanzar metas ambiciosas para finales de este año.

Este alivio de las restricciones ocurre en un contexto de alta complejidad política, apenas cinco semanas después de la intervención militar que resultó en el secuestro y traslado forzoso del presidente Nicolás Maduro a Nueva York. Sectores de la opinión pública nacional e internacional han denunciado que este levantamiento progresivo de las sanciones responde a una estrategia para facilitar que corporaciones extranjeras se apropien de las mayores reservas de petróleo del mundo.

Nuevas licencias que atraen inversión

La Licencia General Nº 48, publicada recientemente, habilita a personas y entidades bajo jurisdicción estadounidense a realizar transacciones con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales, siempre que las actividades sean consideradas «ordinarias y necesarias».

Este marco permite no solo la explotación directa, sino también el mantenimiento y reparación de instalaciones que habían quedado obsoletas debido a la imposibilidad de adquirir repuestos y tecnología por el bloqueo. El objetivo declarado por Washington es estabilizar el suministro energético global y atraer inversión directa hacia el territorio venezolano.

A pesar de que Chevron era la única compañía con una licencia especial previa, el nuevo espectro de autorizaciones abre la puerta a gigantes del sector energético que ya han mostrado interés en retomar sus proyectos en suelo venezolano. Este proceso de «normalización» se da en medio de fuertes críticas por la violación de la soberanía nacional y el derecho internacional.

Hacia la reconstrucción económica

El impacto de las sanciones en la vida cotidiana de los venezolanos fue devastador, limitando el acceso a divisas, insumos básicos y servicios públicos esenciales. Con la reactivación paulatina de la industria petrolera, se espera un alivio en la balanza de pagos y una reactivación de los sectores conexos que dependen de la actividad extractiva.

La autorización para operaciones portuarias y aeroportuarias es fundamental en este diseño, ya que permite el arribo de maquinaria pesada y personal técnico especializado necesario para la reactivación de los pozos.

Las tasas de aterrizaje, servicios de remolque y logística ahora podrán pagarse de forma legal por las empresas participantes, eliminando las trabas que encarecían cualquier operación comercial en el país.

El levantamiento de estas restricciones subraya la importancia estratégica de Venezuela en el tablero energético mundial. La rapidez con la que se han emitido estas licencias tras el cambio forzado en el Ejecutivo nacional evidencia la urgencia de los mercados internacionales por asegurar fuentes de suministro estables.

