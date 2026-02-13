Lo que dijo el secretario de Energía de EEUU, Christopher Wright, antes de partir de Venezuela

Momentos antes de partir de Venezuela, el secretario de Energía de Estados Unidos (EEUU), Christopher Wright, declaró a la prensa que su relación con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se ha fortalecido tras este viaje de dos días.

De acuerdo con la moderadora de Meet the press Kristen Welker, Wright también afirmó que regresaría, al igual que otros secretarios del gabinete, y no descartó la posibilidad de que el presidente Donald Trump visite Venezuela algún día.

La mandataria encargada y el funcionario estadounidense visitaron este jueves empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco en los estados Anzoátegui y Monagas.

Rodríguez reiteró que Venezuela y EEUU trabajan en el fortalecimiento de una agenda de cooperación energética beneficiosa para ambos países. (Laiguana.tv)