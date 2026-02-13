Electores pueden verificar su centro de votación en web del CNE para Consulta Popular de Proyectos Comunitarios

13 de febrero de 2026.- A partir de este viernes, los ciudadanos pueden consultar su ubicación exacta para la Primera Consulta Popular Nacional 2026 a través del portal oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con esta herramienta, el órgano rector busca agilizar la participación ciudadana el próximo domingo 8 de marzo, permitiendo que cada votante identifique con antelación su centro de votación y el circuito comunal correspondiente para la toma de decisiones territoriales.



La activación de esta plataforma, anunciada a través de los canales oficiales del CNE, surge como una estrategia para optimizar la logística y garantizar el derecho al sufragio. El sistema digital permite que los interesados validen sus datos de forma rápida, evitando confusiones sobre la distribución geográfica de las mesas el día del evento.



Este proceso electoral tiene como eje central el empoderamiento de las bases, ya que serán los propios habitantes quienes elijan los proyectos prioritarios para sus comunidades. El despliegue informativo busca que no existan barreras técnicas que impidan a los electores ejercer su protagonismo en la gestión de sus sectores.

