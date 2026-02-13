Tránsito PNB prioriza la seguridad en terminales del país por alta afluencia de temporadistas

13 de febrero de 2026.-En el del dispositivo Carnavales Seguros 2026 y bajo la premisa de la perfecta fusión popular, militar, policial se llevó a cabo una supervisión en terminales del país por alta afluencia de temporadistas, informó Prensa MPPRIJP.

El director de Tránsito del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, comisario mayor Williams Blanquis, ofreció un balance sobre las acciones preventivas que se ejecutan para garantizar la integridad de los ciudadaos durante el asueto.



"Nos encontramos desplegados en las 18 troncales principales del país, contando con la participación activa de más de 11 mil funcionarios del servicio de tránsito. Nuestra misión fundamental es salvaguardar la seguridad en todo el territorio nacional, cumpliendo los lineamientos emanados por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, y el comisario superior de la Policía Nacional Bolivariana, Rubén Santiago Servigna", destacó.



El Director de Tránsito informó sobre la activación de aulas viales en puntos clave. Este mecanismo busca orientar a los conductores que infrinjan normas básicas, como el no uso del cinturón de seguridad o el cambio indebido de canal, con el objetivo de concienciar sobre la conducción responsable.



Asimismo, se hizo un llamado a los motorizados para evitar maniobras prohibidas que pongan en riesgo sus vidas y las de terceros. Como parte de los mecanismos de seguridad, se han establecido puntos intermedios de carretera. Estos espacios permitirán que, al cumplirse 8 horas de conducción continua, los usuarios puedan contar con conductores de relevo, garantizando así un manejo seguro.



En cuanto al auxilio vial, Blanquis subrayó la disposición de puntos de control a lo largo de las autopistas nacionales. En caso de desperfectos mecánicos, los usuarios tendrán acceso gratuito a servicios de grúa, los cuales trasladarán los vehículos a los puntos de control designados para recibir el apoyo técnico necesario, facilitando así un feliz destino.



Finalmente, el Director de Tránsito exhortó tanto a conductores como a peatones a respetar las leyes de transporte terrestre. "Nuestra misión es proteger al pueblo y garantizar que cada familia llegue a su destino con tranquilidad y alegría", concluyó.