"Venezuela sigue erguida": Padrino López asegura que la unidad militar permanece intacta

Ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López

13 de febrero de 2026.- El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reafirmó este viernes la estabilidad y el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). A través de un mensaje en sus canales oficiales, el alto mando militar aseguró que la institución se mantiene "unida y cohesionada", desestimando cualquier fisura interna tras los ataques reportados hace poco más de un mes en la capital y estados vecinos.



"Nuevos caminos para avanzar y aquí estamos con el alma viva, con la fuerza viva en función de la prosperidad, de la estabilidad y de la paz del país", sentenció en su comunicado.



Finalmente, el titular de la cartera de Defensa reafirmó que la nación se mantiene firme ante el escenario actual. Su mensaje no solo fue un recordatorio de la capacidad operativa de la FANB, sino también una declaración política que posiciona al sector militar como el eje central de la estabilidad del Estado, haciendo un llamado a la calma y a la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad territorial.