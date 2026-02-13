Caracas, 13 de febrero de 2026. En el marco del Día de la Juventud, estudiantes universitarios protagonizaron una jornada de protesta nacional para exigir la libertad de los presos políticos y ''la restitución democrática". Las movilizaciones, que tuvieron como epicentro la Universidad Central de Venezuela (UCV) y se extendieron a estados como Táchira, Carabobo y Bolívar, ocurren en un momento de alta sensibilidad legislativa por el debate actual en discusión para la Ley de Amnistía.

1. El rol de las fuerzas políticas de oposición de la derecha venezolana

La jornada contó con un respaldo marcado por el liderazgo del Comando ConVzla y el partido Vente Venezuela. A través de sus canales oficiales, el Comando destacó la masividad de la concentración en la UCV bajo la consigna #QueSeanTodos, mientras que figuras de la organización juvenil de Vente Venezuela, como Javier Cisneros, enfatizaron que la movilización nacional es una respuesta a la subestimación del movimiento estudiantil por parte del Gobierno. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado, ampliamente cuestionada en el país por su llamado y participación de la incursión y secuestro del presidente Nicolás Maduro, validó la protesta con un mensaje de reconocimiento a la resistencia de los estudiantes.

2. Contexto Legislativo y el Foro Penal

La presión en las calles coincide con la reciente aprobación en primera lectura de un proyecto de Ley de Amnistía con carácter urgente. Aunque el Parlamento avanza en la redacción de este instrumento, varias ONG, entre ellas el Foro Penal, expresan que las liberaciones han sido parciales y que todavía permanecen cientos de detenidos por motivos políticos. La protesta estudiantil busca asegurar que la promulgación definitiva de la ley no deje fuera a ningún sector de la disidencia.

3. Conclusión de la Jornada

Pese a las excarcelaciones graduales reportadas desde enero, la magnitud de las protestas de este 12 de febrero presiona para que la exigencia de libertad sea total, esto sigue siendo el eje central de la agenda ciudadana de los partidos de derecha. El movimiento estudiantil de tendencia opositora de derecha indica que ha reafirmado su capacidad de convocatoria, desafiando la narrativa de normalización y manteniendo la presión sobre el debate parlamentario en curso.

Sin embargo, cabe destacar que los distintos movimientos de izquierda no participaron en la organización ni en la participación de estas protestas. Esta ausencia deja al descubierto la agenda que muchos denuncian como actos que aunque hacen reclamos válidos, estas acciones siguen el recetario de intervenciones made in Wasington con guiones de Marco Rubio y la propia Machado.

"Las manifestaciones omitieron en su discurso el rechazo o el respaldo a la tutela de EE. UU., un tema que mantiene en estado de vigilia y angustia a la gran mayoría de la Patria. Mientras los sectores de izquierda analizan y condenan lo que perciben como una violación sistemática a la integridad soberana, el bloque opositor restringe su enfoque exclusivamente a la agenda de los presos políticos. Esta postura desplaza el debate sobre la independencia nacional en un contexto de vulnerabilidad histórica, ignorando el intervencionismo estadounidense que pretende gestionar al país bajo una lógica colonial."

Llamado, de la líder de la ultraderecha, MCM a los estudiantes universitarios: