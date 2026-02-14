Proyecto Bóveda: El audaz plan de Trump para evitar que China deje de alimentar tierras raras al ejército

La República Popular China tiene un dominio casi absoluto sobre la minería y el procesamiento de tierras raras.



14 de febrero de 2026.-Desde la pandemia de COVID, los estadounidenses han recibido un curso intensivo sobre la importancia de las tierras raras y han reconocido la desagradable realidad de que la República Popular China (RPC) tiene un control casi absoluto sobre su minería y procesamiento. Prácticamente todo lo que fabricamos en el mundo moderno, desde aviones de combate hasta equipos médicos y cámaras, requiere ahora cierta cantidad de estos materiales, y estamos casi completamente a merced de la RPC para obtenerlos, informó noticias de Fox.



Reconociendo que esta dependencia representa una posible crisis de seguridad nacional, el presidente Donald Trump ha dirigido una iniciativa gubernamental llamada "Proyecto Bóveda" para proteger al pueblo estadounidense de impactos inmediatos y, al mismo tiempo, fortalecer nuestra capacidad de autoabastecimiento en el futuro.



El régimen chino se ha mostrado muy dispuesto a usar su ventaja competitiva en tierras raras como chantaje contra Estados Unidos, así como contra aliados manufactureros como Japón. Al final del primer mandato del presidente Trump, China lanzó amenazas veladas sobre limitar sus exportaciones como represalia por los aranceles estadounidenses a Huawei. Estas amenazas se hicieron realidad el año pasado, cuando China anunció controles a las exportaciones y posteriormente prohibiciones totales a la exportación de tierras raras a ejércitos extranjeros. Cuando el presidente Trump lanzó sus propias amenazas arancelarias, la República Popular China cedió, pero la magnitud de nuestra vulnerabilidad era evidente.