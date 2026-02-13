Controlan y liquidan incendio de vegetación en el Parque Universal La Paz de Caricuao

Caracas, 13 de febrero de 2026.- La acción de los combatientes compuestos por bomberos forestales, guardaparques y voluntarios, logró controlar y liquidar un incendio de vegetación que se produjo el jueves en la noche en el Parque Universal La Paz, de la parroquia Caricuao en Caracas, informó Prensa MinEcosocialismo.

Los equipos de extinción hicieron presencia en el lugar del fuego de forma inmediata, para desplegar labores de contención y luego de sofocamiento de las llamas.

Al respecto, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Alfred Nazareth Ñáñez, indicó: "Todo nuestro reconocimiento para ellos. Lo que más duele es saber es que los reportes nos indican que este incendio habría sido provocado, y eso nos obliga a recordarle a la ciudadanía que nuestros espacios naturales son el pulmón de la ciudad, donde compartimos en familia, y la agresión contra ellos también pone en riesgo vidas".

Recordó que "por eso, hoy más que nunca reforzamos nuestro llamado a la conciencia colectiva: #ElFuegoNoEsJuego", en alusión a una campaña preventiva de incendios forestales que lleva adelante la institución que dirige, durante el período de sequía por el cual atraviesa el país.

"Una sola chispa puede generar una tragedia ambiental. Exhortamos a la población a extremar las precauciones. Una chispa basta para perder lo que tanto nos cuesta recuperar", dijo.

Igualmente, Náñez hizo un llamado a la población para que al ver cualquier movimiento, acción sospechosa o presencia de fuego en áreas naturales, sea reportado a la línea telefónica gratuita 0800-Ambient (0800-262.43.68), en la cual personal del Ministerio de Ecosocialismo hará los enlaces correspondientes para atender la contingencia.