Gobierno venezolano desmiente envío de petróleo a Israel tras reportes internacionales

11-01-26.-El ministro de Comunicación de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela, desmintió este martes el envío de crudo a Israel, luego de que varios medios difundieran la información citando a Bloomberg en medio de un contexto en el que el país ha dado indicios de apertura al capital extranjero por la venta de crudo.



En su cuenta de Telegram, Pirela compartió una imagen con el titular de Bloomberg con un letrero rojo que dice «fake (falso)», sin añadir más comentarios al respecto.



Según Bloomberg, el cargamento estaba siendo transportado por el conglomerado de Israel Bazan Group y era el primer envío «en años» de Venezuela a este país, con el que rompió relaciones en 2009.



Luego del secuestro del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, el Parlamento aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos que fue propuesta por la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para dejar el control estatal y buscar inversiones privadas y capital extranjero en el sector petrolero.

