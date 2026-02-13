Autoridades en Falcón detienen a sacerdote por abuso sexual contra una adolescente de 16 años

Referencial Credito: Web

13-02-26.-Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un sacerdote de 50 años en el estado Falcón. Los agentes realizaron el arresto tras recibir una denuncia sobre el presunto abuso sexual cometido contra una adolescente de 16 años de edad.



​La captura ocurrió específicamente en la urbanización Independencia de la ciudad de Coro, donde el religioso ejercía sus funciones dentro de la comunidad. Los efectivos de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas lideraron el procedimiento policial de forma inmediata.



​Las investigaciones determinaron que el hombre aprovechó su condición de guía espiritual para ganar la confianza de la víctima y de su entorno familiar. Según el reporte oficial, el victimario sometió a la joven a actos de violencia sexual valiéndose de su posición de autoridad.



​“El Cicpc detuvo al clérigo, identificado como F.A.L.S., tras comprobarse mediante exámenes médicos y psicológicos los hechos denunciados por la joven”, informaron fuentes ligadas al caso, según un comunicado. La policía científica recolectó evidencias suficientes para proceder con la aprehensión del sospechoso.



​El organismo de seguridad activó los protocolos de protección para la víctima y brindó acompañamiento especializado durante el inicio del proceso judicial. Las autoridades locales enfatizaron que no permitirán que este tipo de delitos queden impunes, sin importar la investidura del agresor.



​“El Ministerio Público ya tiene conocimiento del caso y presentará al detenido ante los tribunales de control correspondientes en las próximas horas”, detalló el informe policial. El sacerdote permanece bajo custodia en la sede principal del cuerpo detectivesco mientras avanza la audiencia.



​Vecinos de la zona expresaron su conmoción ante la noticia y exigieron que se aplique todo el peso de la ley en este lamentable suceso. La comunidad religiosa local aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación jurídica que enfrenta el miembro de su congregación.



​El Cicpc reiteró su llamado a la población para que denuncie cualquier tipo de abuso o agresión contra niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional. Los investigadores mantienen abiertas las averiguaciones para determinar si existen otras víctimas relacionadas con el comportamiento del detenido.



​“Se pudo conocer que el detenido tenía varios años residiendo en la zona y gozaba del respeto de los habitantes antes de conocerse estos hechos”, indicaron los reportes preliminares. La fiscalía especializada en protección de menores supervisa cada paso de la instrucción del expediente.



​El caso ha generado un intenso debate sobre la seguridad en las instituciones religiosas y la necesidad de supervisar a quienes tienen contacto con menores. La justicia falconiana espera concluir la fase de presentación para definir el centro de reclusión donde el acusado esperará su juicio.

