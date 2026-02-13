(VIDEO) Magallanes y Caimanes hoy en la gran final de las Américas

Los equipos Navegantes del Magallanes (Venezuela) y Caimanes de Barranquilla (Colombia) resultaron ganadores en la jornada de este jueves en las semifinales de la Serie de las Américas. La gran final se llevará a cabo este viernes a partir de las 7 de la noche en el espectacular Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

El equipo venezolano, Navegantes del Magallanes nuevamente mostró su poderosa ofensiva y destruyó al pitcheo cubano este jueves en la noche. La selección de Cuba comenzó arriba en las acciones, sin embargo el equipo del Magallanes no permitió que le faltaran el respeto en casa y retomó el mando desde el mismo primer capítulo. Los venezolanos se impusieron 9-1 ante más de 6 mil fanáticos.

El abridor de los venezolanos, Adrián Almeida, fue clave desde el monticulo y a pesar de recibir la única rayita cubana, logró controlar muy bien las amenazas antillanas. El zurdo trabajó por espacio de cinco entradas y un tercio, permitiendo cuatro hits, una carrera limpia, ponchó a seis bateadores para llevarse el triunfo.

Además del buen pitcheo, se sumó una ofensiva picante sonó siete extrabases en este juego. El más valioso del encuentro resultó el magallanero Renato Núñez al ligar de 4-3 con un jonrón, una carrera anotada y dos impulsadas.

Mientras tanto a primera hora, en el mismo escenario, el equipo Caimanes de Barranquilla, representante de Colombia, logró asestar un duro golpe a las aspiraciones de las Águilas Metropolitanas de Panamá, y los paisas ganaron su pase a la final ganando 6-4.

El héroe del partido fue el receptor Gabriel Lino (venezolano), quien despachó un cuadrangular en la parte alta del noveno capítulo, ante los envíos de Jorge Bautista, despachó un cuadrangular de 345 pies con hombre en base, para poner cifras definitivas.