Gaceta Oficial 43.305 martes 28 de enero 2026

Gaceta Oficial 43305, martes 28 de enero de 2026.

Official Gazette 43305, Tuesday, January 28, 2026.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5230, que nombra a Aníbal Eduardo Coronado Millán, como Presidente de la CORPORACIÓN METROBÚS VENEZUELA C.A., ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, quien será a su vez el Presidente de la Junta Directiva, en condición de Encargado.

Decreto 5234, que nombra a Rolando José Alcalá Miranda, como Director General del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución que designa al General de División Emiliano Ernesto Cegarra Delgado, como Director del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB), de la Dirección General de Empresas y Servicios del Despacho del Viceministro de Servicios para la Defensa.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y COMERCIO NACIONAL

Resolución que aprueba la Estructura Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional para el Ejercicio Económico Financiero 2026, y la designación de los funcionarios responsables de las Unidades Administradoras de dicha estructura, como en ella se indica.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que delega en Valle Teresa Bompart Hernández, Directora General de la Oficina de Gestión Humana, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, la firma de los documentos que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

Resolución que designa a Gary Fernando Romero Colmenares, como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa, del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en calidad de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

CUSPAL

Providencia que designa a Héctor Ignacio González Flores, como Auditor Interno de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, C.A. (CUSPAL), en calidad de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución que designa a Yurima del Carmen Rebolledo Torres, como Directora General del Territorio Comunal Indígena de Los Valles, Sabanas y Tepuyes, del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.