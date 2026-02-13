Cuba recibe 800 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de México

México ha manifestado en diversas ocasiones su respaldo a la soberanía de Cuba, rechazando políticas que vulneren este principio y que promuevan hostilidad hacia la isla.

Dos buques con un total de 800 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de México arribaron a Cuba, como parte del fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre ambos gobiernos frente el complejo escenario en realidad cubana.

El cargamento fue recibido en la tarde del miércoles por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, quien agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando su apoyo a la isla pese al recrudecimiento de políticas restrictivas en su contra.

Díaz explicó que la asistencia incluye productos alimenticios e insumos de higiene, los cuales serán distribuidos en distintos puntos del país. El buque Papaloapan transportó cerca de 536 toneladas, entre leche líquida, carnes, galletas, frijoles, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, además de artículos de aseo personal.

Por su parte, el buque Isla Holbox trasladó aproximadamente 277 toneladas de leche en polvo, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que coordinó la operación junto con autoridades cubanas.

Durante el acto de recepción, Díaz Velázquez afirmó: "En momentos donde se sortean las dificultades, donde el recrudecimiento de las medidas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y el intento por asfixiarnos se recrudece, se agradece mucho más", en referencia al impacto del bloqueo estadounidense.

México ha manifestado en diversas ocasiones su respaldo a la soberanía de Cuba, rechazando políticas que vulneren este principio y que promuevan hostilidad hacia la isla.

En este contexto, también se recordó que recientemente se inició un proceso de investigación contra la comisionada de derechos humanos Rosa María Payá, por sus reuniones con grupos de derecha en México, hecho que fue señalado como contrario al espíritu de cooperación y respeto entre naciones.