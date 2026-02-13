Secretario de Salud de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr. admite que solía "oler cocaína del asiento de la taza del baño"

El secretario de Salud de Estados Unidos le hizo la confesión al podcaster Theo Von durante un episodio de su programa, This Past Weekend, en el que habló sobre su consumo de drogas en el pasado.

13 de febrero de 2026.-Robert F. Kennedy Jr. ha declarado que "no le teme a ningún germen" porque "solía esnifar cocaína de los asientos del inodoro", informó Skynews.

El secretario de salud de EE. UU., a menudo llamado RFK Jr., le hizo la confesión al podcaster Theo Von durante un episodio de su programa, This Past Weekend.

La confesión se produjo mientras ambos hablaban de su historial compartido de abuso de drogas y de su asistencia a reuniones de apoyo antes de que las cancelaran durante la COVID-19. Posteriormente, formaron un grupo "pirata" que continuó reuniéndose durante la pandemia.

El Sr. Kennedy reflexionó sobre sus décadas de recuperación del alcoholismo y el abuso de sustancias.

Dijo: "No le temo a ningún germen... Solía ​​esnifar cocaína de los asientos del inodoro".

"Sé que esta enfermedad me matará", continuó, refiriéndose a la adicción.

"Si no lo hago, si no me trato, lo que significa ir a reuniones todos los días. Es simplemente malo para mi vida".

Protect Our Care, una organización sin fines de lucro que lucha por una atención médica asequible en EE. UU., exigió la dimisión del Sr. Kennedy tras la entrevista.

En un comunicado, afirmó que era "la persona más peligrosa, desbordada e inadecuada que jamás haya dirigido una agencia federal tan importante con poder de vida o muerte".

Brad Woodhouse, presidente de la organización, ofreció una respuesta concisa: "Renuncia".