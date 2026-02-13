Venezuela y Rusia consolidan alianza estratégica bilateral

La viceministra para Europa y América del Norte, Andrea Corao, sostuvo un encuentro oficial con el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov. La reunión tuvo como propósito fundamental fortalecer la histórica cooperación política y económica entre ambas naciones.

Durante el intercambio diplomático en Caracas, las autoridades repasaron los acuerdos suscritos en diversos ámbitos de interés mutuo. Según la información suministrada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, la cita permitió profundizar los mecanismos bilaterales de trabajo conjunto.

El embajador Mélik-Bagdasárov reafirmó la solidaridad inalienable de su gobierno con la administración venezolana ante los desafíos internacionales. El diplomático subrayó el compromiso de Rusia con la defensa de la soberanía, la autodeterminación y el respeto a los principios del derecho internacional.

Por su parte, la viceministra Corao agradeció el respaldo permanente de la parte rusa en los foros multilaterales. Destacó que la sinergia entre los dos países promueve iniciativas que favorecen directamente el bienestar de sus pueblos mediante proyectos estratégicos y canales diplomáticos sólidos.

Este encuentro se inscribe en la dinámica de constante intercambio de alto nivel que mantienen Caracas y Moscú. Ambas delegaciones ratificaron su voluntad de seguir impulsando una agenda de cooperación integral que trascienda la coyuntura y fortalezca el desarrollo compartido.