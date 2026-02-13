INAMEH reporta lluvias y lloviznas dispersas se prevén en seis estados del país

Este viernes prevalece cielo de nubosidad parcial y despejado en buena parte del territorio nacional; sin embargo, no se descarta formación de mantos nubosos con posibles lluvias o lloviznas dispersas en el norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, este de Miranda, La Guaira y este de Falcón.

De acuerdo con el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), también habrá algunos núcleos con desarrollo vertical, generadores de chubascos y descargas eléctricas al sur de Bolívar, Amazonas y sur del lago de Maracaibo.

Luego del mediodía se esperan áreas nubladas asociadas a precipitaciones de intensidad variable en zonas de la Guayana Esequiba, sureste de Bolívar, sur de Amazonas, Trujillo y norte de Mérida, el resto del país permanecerá con nubosidad parcial y zonas despejadas.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira se prevé cielo poco nublado en la mayor parte del día; no obstante, no se descartan nubosidad de parcial a fragmentada generadoras de lloviznas dispersas durante la madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente al este de Miranda y La Guaira.

Las temperaturas para la ciudad de Caracas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 29°C, acompañadas de un flujo constante de viento (Alisios) desde el Este/Noreste con velocidades de 15 a 20 km/h.