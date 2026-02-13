Organizaciones sindicales del mundo reiteran solidaridad con Cuba ante nuevas presiones de EEUU

Organizaciones gremiales y sindicales de más de una decena de países reafirmaron su respaldo a Cuba

13 de febrero de 2026.- Más de una treintena de organizaciones gremiales y sindicales de más de una decena de países reafirmaron este viernes su respaldo a Cuba durante un encuentro internacional de solidaridad celebrado en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en La Habana.



Mediante videoconferencia, representantes sindicales de México, Canadá, España, Argentina y Estados Unidos expresaron su apoyo ante lo que calificaron como un recrudecimiento de la presión económica contra la isla, tras la firma en Washington de una orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y autoriza la imposición de aranceles a las exportaciones de petróleo de terceros países hacia Cuba.



Durante el intercambio, Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, cuestionó los argumentos de la Administración estadounidense y denunció que estas medidas buscan provocar la asfixia económica del país y afectar directamente a los trabajadores y sus familias.



Colina Rodríguez afirmó que en Cuba “no existe un Estado fallido”, en referencia a narrativas que —según expresó— intentan legitimar la injerencia externa. Sostuvo que el país enfrenta una política de máxima presión que dificulta el acceso a recursos esenciales, pero subrayó que se mantienen decisiones orientadas a garantizar la continuidad de servicios básicos y la protección del derecho a la vida.



El dirigente sindical agradeció el acompañamiento histórico de las organizaciones presentes, especialmente el respaldo brindado tras el impacto del huracán Melissa en provincias orientales.



Asimismo, alertó sobre los riesgos crecientes derivados de eventos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático y las limitaciones que —según señaló— impone el cerco económico estadounidense para la recuperación de daños materiales, lo que repercute en el bienestar de las familias cubanas.



En el encuentro participaron miembros de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC y los secretarios generales de los 15 sindicatos nacionales.



Los representantes internacionales coincidieron en la necesidad de elaborar y distribuir cápsulas audiovisuales con mensajes de apoyo dirigidos al pueblo cubano, con el propósito de visibilizar la solidaridad sindical global y respaldar las demandas de la isla en el escenario internacional.



El encuentro reafirmó la articulación entre organizaciones laborales de distintos continentes y su llamado a defender la soberanía y los derechos sociales frente a medidas coercitivas externas.