Corpoelec: Ataque de EEUU dañó subestaciones en la capital y varias zonas siguen sin luz

05-12-26.-La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) denunció este domingo que la operación militar de Estados Unidos que resultó en la captura de Nicolás Maduro incluyó un ataque «criminal» contra el Sistema Eléctrico Nacional.La estatal eléctrica confirmó que la incursión dañó «gravemente» las subestaciones Panamericana 69 kV y Escuela Militar 4.8 kV, una acción que calificó como «una agresión directa contra la soberanía nacional y un atentado contra la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos».Debido al ataque, quedaron fuera de servicio las líneas OAM-Vega Caricuao-Panamericana 1 y 2 69 kV, además de las líneas Junquito-Panamericana 1 y 2 69 kV. Corpoelec informó que, gracias al despliegue de sus trabajadores, ya recuperó las infraestructuras de Granada, Caricuao, Paraíso, Pinar y Candilito, mientras mantiene labores de restablecimiento en Rincón, Escuela Militar, Chaguaramo, Santa Mónica, Colinas de Santa Mónica, Coche y Metro La Paz.Sin embargo, la empresa reconoció que la falta de suministro eléctrico persiste en una extensa lista de sectores capitalinos, entre ellos Los Rosales, Prado de María, Cementerio General del Sur, Los Carmenes, Los Castaños, Colinas de Las Acacias, Gran Colombia, Las Luces, Los Próceres, Ciudad Universitaria, Colina de Los Chaguaramos, Los Chaguaramos, Valle Abajo, Fuerte Tiuna, Cumbres de Curumo, Colinas de Bello Monte y San Agustín del Sur. La falla afecta igualmente a las urbanizaciones Coracrevi, La Rinconada, Carlos Delgado Chalbaud, Veredas de Coche, Alberto Ravell, Longaray, Los Jardines del Valle, Mariscal de Ayacucho, Radio Valle, San Andrés II, San Antonio y San Pedro.La interrupción del servicio golpea también a zonas populares como Las Mayas, Cochecito, Nuevo Vegas, Bruzual, Canicito, Las Malvinas, Los Cardones, San Andrés, Vista Alegre, Cerro Grande, Zamora y El Calvario.Ante esta situación, Corpoelec denunció ante los Convenios de Ginebra que «esta agresión constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario, al privar de manera intencional a la población de servicios esenciales». La institución sentenció que el país «no se doblegará ante las maniobras criminales que buscan someter al pueblo» y aseguró que «con la fuerza de la verdad, el espíritu de resistencia y la unidad inquebrantable, seguiremos defendiendo el derecho sagrado de nuestro pueblo a vivir en paz».