Sntp confirma liberación de todos los periodistas detenidos este lunes durante la cobertura de la instalación de la AN

06-01-25.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) confirmó este lunes la liberación de todos los periodistas que fueron detenidos este lunes de parte de los organismos de seguridad del Estado en el contexto de la instalación del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional. Para las 7:00 p.m. de este lunes, 12 de ellos habían sido liberados y uno de ellos fue deportado.«Fueron liberados por la Dgcim los últimos dos compañeros trabajadores de la prensa detenidos durante la jornada de este 5 de enero», expresó el sindicato en su cuenta de X (antes Twitter).«Nos mantenemos atentos a una situación de posible detención de dos periodistas internacionales en la frontera entre San Antonio y Cúcuta«, agregó.Temprano, el Sntp denunció la detención de al menos 14 periodistas o miembros de la prensa, en medio del estado de conmoción exterior por el ataque de Estados Unidos.El organismo alertó en sus redes sociales sobre la detención de los trabajadores de prensa. Aunque en un principio se apuntó que se trataba de siete detenidos, apenas una hora después aumentó la cifra hasta 14.«Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales. Cuatro han sido liberados y los otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzada», apuntó el Sntp.