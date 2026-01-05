Permiten vuelos en el Caribe pero sigue restricción sobre Venezuela

5 de enero de 2026.- Este sábado 3 de enero en horas de la noche fue levantada la restricción sobre el espacio aéreo en el Caribe, implementado en la mañana tras el ataque de EEUU sobre Venezuela; sin embargo, la Administración Federal de la Aviación (FAA) mantuvo restringidas las operaciones de aeronaves estadounidenses en el espacio aéreo de Venezuela hasta el próximo 4 de febrero.



“Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expiraron a las 00:00 ET y los vuelos pueden reanudarse”, informó el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, en su perfil en la red social X.



La madrugada del sábado, en apoyo al Departamento de Guerra, la Administración Federal de Aviación (FAA) restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Aerolíneas activas



El Aeropuerto Internacional de Maiquetía retomó la operación comercial de vuelos nacionales desde ayer domingo 4 de enero.



Conviasa indicó en su Instagram, que los vuelos programados para este domingo se realizaron de acuerdo al itinerario establecido. Laser Airlines notificó a sus usuarios que se reactivaron los vuelos nacionales, pero con algunos cambios y notificó a los pasajeros que tenían boletos para viajar este domingo a reprogramar su vuelo y que no se le cobraría penalidad.



Avior Airlines oficializó la reactivación de sus vuelos nacionales, según un comunicado a través de sus cuentas en redes sociales. Indicó a los usuarios que poseían vuelos programados en rutas internacionales como Bogotá, Curazao o en conexión posterior, a contactarlos para gestionar alternativas de reprogramación.



Rutaca, Laser, Aerocaribe, Avianca, Aeropostal, Venezolana y Turpial también restablecieron sus servicios nacionales, según informaron a través de comunicados.

Vuelos internacionales



Laser Airlines acotó que los vuelos internacionales hacia Madrid, Bogotá, Curazao y sus respectivas conexiones posteriores se efectuarían desde hoy lunes 5 de enero. Subrayaron que “aquellos pasajeros con reservas confirmadas podrían presentarse en el aeropuerto para su respectivo chequeo y posterior viaje”.



Los viajeros que no pudieron tomar sus vuelos los días 3 y 4 podrían reprogramar sus vuelos, sin tener que cancelar tasa de penalidad. Copa Airlines apuntó que debido al cierre del Aeropuerto Internacional La Chinita, fueron suspendidos los viajes hasta el martes 6 de enero.



Los pasajeros con vuelos programados antes de esa fecha, podrían cambiar el día, origen o destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales. Medios digitales informaron que el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, en Barquisimeto, estado Lara, sigue operando.



Navieras operativas. Las Navieras locales garantizan el transporte de los viajeros desde Puerto La Cruz hasta la Isla de Margarita.



Naviera Paraguaná y Gran Cacique Express destacaron en sus cuentas, en redes digitales, que operan con total normalidad y que cualquier cambio sería informado previamente.

