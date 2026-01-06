Abogados alertan que Maduro presenta problemas de salud y Cilia Flores tiene fracturas en las costillas

Credito: Web

06-01-26.-En la presentación de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el juez Alvin Hellerstein, Barry Pollak y Mark Donally, abogados defensores, alertaron en el juzgado que ambos presentan condiciones de salud que deben ser tratadas, en el marco de su proceso de detención en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklin.



El llamado de los juristas sería para que los celadores tomaran en cuenta esta situación a fin de gestionar la debida atención médica y un trato acorde a ello. Ambos llevaban los trajes naranjas característicos del sistema penitenciario estadounidense y sobre ellos trajes negros.



Sobre Maduro, quien se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” durante la audiencia, no se especificó cuál sería en concreto el problema de salud, aunque durante los traslados se evidencia que cojea al caminar.



Algunas versiones apuntan a que Maduro se cayó en el marco de la emboscada y captura ejecutada por el Delta Force la madrugada del pasado 3 de enero.



Flores, por su parte, habría recibido algunos golpes en las costillas y por ello Donally solicitó una placa de rayos equis para determinar si sufre fracturas.

