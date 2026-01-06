"Primero tenemos que arreglar el país": Trump dice que Venezuela no tendrá elecciones en los próximos 30 días

El presidente de EE.UU., Donald Trump, indicó que Venezuela no celebrará elecciones en los próximos 30 días, ya que antes debe "arreglar el país". Sus comentarios surgen luego de que ordenara el secuestro de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, el pasado sábado, y asegurara que se encargará de la administración de la nación suramericana mientras logra una transición de poder.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote", dijo el mandatario sobre la posibilidad de una votación el próximo mes. En este sentido, indicó que EE.UU. podría subsidiar un esfuerzo de las compañías petroleras para apurar la reconstrucción de la infraestructura energética del país suramericano, en un proyecto que podría durar unos 18 meses, según comentó.

"Habrá que gastar una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de nuestros ingresos", declaró.

Agresión de EE.UU. y secuestro de Maduro