"Primero tenemos que arreglar el país": Trump dice que Venezuela no tendrá elecciones en los próximos 30 días

El presidente de EE.UU., Donald Trump, indicó que Venezuela no celebrará elecciones en los próximos 30 días, ya que antes debe "arreglar el país". Sus comentarios surgen luego de que ordenara el secuestro de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, el pasado sábado, y asegurara que se encargará de la administración de la nación suramericana mientras logra una transición de poder.
"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote", dijo el mandatario sobre la posibilidad de una votación el próximo mes. En este sentido, indicó que EE.UU. podría subsidiar un esfuerzo de las compañías petroleras para apurar la reconstrucción de la infraestructura energética del país suramericano, en un proyecto que podría durar unos 18 meses, según comentó.
"Habrá que gastar una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de nuestros ingresos", declaró.
Agresión de EE.UU. y secuestro de Maduro
- El sábado, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano, que afectó a la ciudad de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.
- Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió de que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".
- El mandatario venezolano y la primera dama fueron trasladados al país norteamericano y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de un juicio.
- Maduro, se declaró inocente en su primera audiencia ante la justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de narcoterrorismo.
- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como presidenta encargada del país suramericano.
- Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.