Morgan Freeman critica a Trump y lo califica como el peor presidente de EE. UU.

El aclamado actor norteamericano Morgan Freeman ha alzado su voz en contra del presidente Donald Trump, tras sus recientes declaraciones sobre Venezuela, donde afirmó que Estados Unidos "gobernará Venezuela hasta lograr una transición". En un contexto de creciente tensión internacional, Freeman no dudó en calificar a Trump como el "peor presidente de la historia" de Estados Unidos.

El ganador del Óscar en 2005 por su actuación en "Million Dollar Baby" utilizó su cuenta en X (anteriormente Twitter) para expresar su desaprobación el pasado 3 de enero: "Si crees que Trump pasará a la historia como el peor presidente". Su mensaje rápidamente se volvió viral, generando un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación. Desde entonces, Freeman ha continuado publicando mensajes que resaltan las intenciones neocoloniales del mandatario, sugiriendo que su verdadero interés en Venezuela radica en el petróleo.

El actor se une a otras voces críticas, como el reconocido escritor Stephen King, quien ha afirmado que las operaciones estadounidenses en Venezuela no están motivadas por razones humanitarias, sino por intereses económicos relacionados con el petróleo. Esta perspectiva ha resonado en un número creciente de ciudadanos que cuestionan la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina.

Freeman ha mantenido una postura firme y crítica contra Trump desde su mandato anterior, utilizando sus plataformas públicas para desmentir cualquier apoyo al republicano y defender posturas progresistas. En declaraciones previas, el actor ha descrito a Trump en términos severos, refiriéndose a él como "escoria", lo que refleja su profundo desacuerdo con las políticas y acciones del presidente.

A medida que la situación en Venezuela y las relaciones internacionales continúan evolucionando, las palabras de figuras prominentes como Morgan Freeman destacan la importancia de un debate abierto sobre la soberanía y los derechos de las naciones en el escenario global. Su activismo resuena con aquellos que buscan un futuro más justo y equitativo para todos.