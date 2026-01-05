El presidente colombiano, Petro, promete defender su patria ante las amenazas de Donald Trump

5 de enero de 2026.-El presidente critica a Trump y califica las amenazas estadounidenses de injerencia indebida en los asuntos internos de Colombia según el derecho internacional, Informó haljazeera.com.

El presidente colombiano Gustavo Petro afirma que tomaría las armas por su país si fuera necesario, ante las amenazas de Estados Unidos contra él y su gobierno.

En una publicación en redes sociales el lunes, Petro, excombatiente de izquierda, afirmó que cualquier intervención violenta de Estados Unidos en Colombia, como la llevada a cabo en Venezuela el fin de semana, provocaría una respuesta.

"Juré no volver a tocar un arma", dijo Petro. "Pero por la patria volveré a tomar las armas".

Petro se ha convertido en un crítico abierto del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado a Colombia con posibles ataques militares en nombre de la lucha contra el narcotráfico.

Los dos líderes han intercambiado insultos con frecuencia, pero las amenazas de Trump se han vuelto cada vez más hostiles en los últimos días.