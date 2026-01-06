Colombia destaca normalidad en frontera con Venezuela tras ataque de EEUU

Frontera de Venezuela-Colombia

6 de enero de 2026.- El ministro de Igualdad de Colombia, Juan Carlos Florián, aseguró que hay "normalidad" en la frontera con Venezuela, tras el ataque de EE.UU. a Caracas en el que fue secuestrado Nicolás Maduro, y recalcó que el Gobierno prepara un decreto de emergencia económica para atender cualquier eventualidad.



Florián aseguró que el flujo migratorio está en semáforo verde, es decir que hay "normalización de las fronteras", aunque aclaró que el Gobierno colombiano trabaja de manera preventiva en un paquete de medidas para atender cualquier eventualidad migratoria en la zona.



Por eso también se mantiene activo el puesto de mando unificado (PMU) en Cúcuta, ciudad colombiana que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela.



Desde allí, el ministro de la Igualdad destacó que la presencia institucional obedece a la ejecución del Plan Frontera, una estrategia diseñada desde hace más de un mes para prevenir y mitigar los riesgos derivados de una eventual crisis migratoria.



En el PMU, el Gobierno anunció el sábado que desplegará 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego del ataque militar de Estados Unidos en ese país.