5 de enero de 2026.-Fuentes de la Casa Blanca han revelado al Washington Post por qué el presidente Donald Trump descartó la posibilidad de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fuera la próxima líder venezolana, lo que incluso tomó por sorpresa a los partidarios de Machado. Trump dijo que sería muy difícil para ella ser la líder, ya que no tiene El apoyo o el respeto dentro del país, informó Los Tiempos de India.

Personas cercanas a la Casa Blanca revelaron al Washington Post por qué el presidente Donald Trump descartó la posibilidad de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fuera la próxima líder venezolana, lo que incluso tomó por sorpresa a sus partidarios.

Trump dijo que sería muy difícil para ella ser la líder, ya que no tiene los recursos. Los recientes esfuerzos de Machado por halagar a Trump no le sentaron bien al presidente, ya que finalmente se llevó el Premio Nobel de la Paz que Trump deseaba. Dos personas cercanas a la Casa Blanca dijeron al Post que, aunque Machado dedicó el premio a Trump, lo que importaba era que no lo rechazara y que ese era el "pecado máximo".

"Si lo hubiera rechazado y hubiera dicho: 'No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump', hoy sería la presidenta de Venezuela", dijo uno.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta su captura, ha sido reconocida por las Fuerzas Armadas como presidenta interina.